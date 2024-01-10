القاهرة الإخبارية: ارتفاع حصيلة المعتقلين بالضفة لـ 5790 فلسطينيًا منذ عملية طوفان الأقصى

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية في رام الله، إن الضفة الغربية شهدت منذ منتصف الليلة الماضية وفجر هذا اليوم العديد من الاقتحامات لبلدات وقرى ومخيمات الضفة الغربية، تحديدا في مدن جنين وطولكرم ونابلس، ووقع على إثر ذلك عدة إصابات واعتقالات بحق المواطنين طالت 26 فلسطينيا منهم أسريين محررين، أحدهما مصاب بمرض السرطان، والآخر قبل أن يحرر قضى أكثر من 16 عاما في سجون الاحتلال، وأعيد اعتقاله هذه الليلة.

وأضافت، خلال رسالة على الهواء، أن حصيلة المعتقلين ارتفعت منذ بداية عملية "طوفان الأقصى" وحتى الآن، حيث وصلت إلى 5790 فلسطينيا، وقوات الاحتلال تقوم باقتحام البلدات والمدن والقرى والمخيمات الفلسطيني، بجانب تدمير البنية التحتية لبعض المخيمات الفلسطينية، لا سيما شمال الضفة الغربية مثل مخيمات "نور شمس" و"طولكرم" و"جنين" وغيرها من المخيمات.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تركب تنكيلا بحق المواطنين عبر الحواجز السيارة والثابتة، حيث تصادر إما مركباتهم أو هواتفهم الذكية، وتعتقل بعض المواطنين الفلسطينيين سواء الرجال أو النساء، ومنذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن تضع قوات الاحتلال "كردونات" صغيرة بالضفة الغربية يصعب الدخول والخروج منها، وتغلق قوات الاحتلال هذه المناطق إما بالسواتر الترابية أو المكعبات الإسمنتية أو البوابات الحديدية.

وعن التطورات الميدانية، أوضحت أن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عقدا لقاء اليوم، وكانت هناك نداءات بالوقف العاجل لإطلاق النار، والأموال التي تحتجزها قوات الاحتلال، والإبادة الجماعية التي تقوم بها.