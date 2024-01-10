حاول الانتحار.. الأهالي ينقذون شخصًا ألقى بنفسه في مياه النيل بطلخا

أقدم شخص فى العقد الخامس من عمره على الانتحار اليوم الأربعاء، بإلقاء نفسه فى مياه النيل بمدينة طلخا، إلا أن الأهالى تمكنوا من إنقاذه وإخراجه من المياه.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا من الأهالى بقيام شخص بمحاولة الانتحار وإلقاء نفسه فى مياه النيل بمدينة طلخا الا انهم تمكنوا من إنقاذه قبل الغرق.

وبانتقال ضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهرى إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الأهالى تمكنوا من إنقاذه قبل الغرق وبالكشف عن هويته تبين أنه يدعى سمير م. ح. ع 50 عاما ومقيم طلخا وجرى نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى كلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة وملابساتها.