الجمعة.. فرقة الموسيقى العربية للتراث تحيي حفلا غنائيا جديدا

تحيى فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى، حفلا فنيا جديدا، وذلك فى الثامنة من مساء الجمعة الموافق 12 يناير الجاري، على مسرح معهد الموسيقى العربية.

ويضم برنامج الحفل باقة من أشهر مؤلفات الطرب والتى أبدعها كبار الملحنين يؤديها المطربون: رضوى سعيد، وأنغام مصطفى، وحنان الخولى، وأسماء كمال، ومحمد شوقى، وأحمد الوزيرى، ومازن دراز، وأحمد محسن.

وقد تأسست فرقة الموسيقى العربية للتراث بهدف إحياء تراث الموسيقي العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقى الموسيقى العربية مثل الموشح، والقصيدة، والدور، والطقطوقة، والمونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي.

وقدمت الفرقة أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة .