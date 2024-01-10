القبض على صاحب سلسلة صيدليات شهيرة بالدقي

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على صاحب سلسلة صيدليات شهيرة مطلوب جنائيا لتنفيذ أحكام قضائية مسجلة ضده حال تواجده بدائرة قسم شرطة الدقي.

كانت قد وردت معلومات إلى المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة مفادها تواجد صاحب سلسلة صيدليات وماركت شهيرة يدعي "ممدوح أ" 50 سنة، مطلوب التنفيذ عليه في 67 حكما قضائيا بالعجوزة والدقى والمعادي والنزهة والقاهرة الجديدة، بتهمة تبديد شيكات بإجمالى 131 سنة سجن، بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.