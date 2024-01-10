بالفيديو.. الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يستهدف المنظومة الصحية والطواقم الطبية في غزة بشكل معتمد

قالت نبال فرسخ مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، إن المستشفيات في جنوب قطاع غزة تشهد عملية استهداف، قائلة: “نشعر بالقلق الشديد أن تلقى مستشفيات جنوب قطاع غزة نفس المصير التي لاقته مستشفيات الشمال”.

وأضافت "نبال" في مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء، أن هناك خروجا لـ30 مستشفى عن العمل في قطاع غزة من أصل 36 مستشفى بالإضافة لخروج 53 مركزا صحيا عن الخدمة بسبب الاستهداف، موضحًا أن هناك 13 سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني خرجت عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي و8 من الطواقم قيد الاعتقال.

وأردفت، أن الاحتلال يكثف من استهدافه للمستشفيات، كما أن المسيرات التي تطلق النار تجاه المستشفيات أو حتى الاستهداف المباشر بالقصف المدفعي، مشيرة إلى أن هناك هجمات غير مسبوقة خلال الأيام الماضية على المستشفيات حيث تم استهداف محيط مستشفى الأمل بخان يونس خلال الفترة السابقة.

وأوضحت، أن جيش الاحتلال يستهدف المنظومة الصحية في غزة والمسعفين والطواقم الطبية بشكل معتمد.