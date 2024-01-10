أوكرانيا: اعتقال 41 جنديا روسيا من شبه جزيرة القرم

أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية اليوم /الأربعاء/ وقوع 77 اشتباكا عسكريا على جبهة القتال خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 366 ألفا و790 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022 بعد مصرع أكثر من 800 جندي أمس.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، وفقا لوكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، أن القوات الروسية شنت خمس ضربات صاروخية و52 غارة جوية، وفتحت النار بأنظمة راجمات الصواريخ 53 مرة على المواقع والمستوطنات الأوكرانية.

وأضافت أن القوات الروسية شنت غارات جوية على عدة مناطق.. فيما أثرت ضربات المدفعية الروسية على نحو 120 مستوطنة.. مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الأوكرانيين ألحقوا خسائر في الأفراد والمعدات بالقوات الروسية، كما شنت القوات الجوية الأوكرانية ضربات على تسع مجموعات من الأفراد الروس.. فيما أصابت الوحدات الصاروخية الأوكرانية أحد أفراد القوات ومجموعة من الذخيرة والمعدات العسكرية ومنظومتين مدفعيتين.

على صعيد متصل، ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية "خسرت روسيا أيضا 6 آلاف و38 دبابة و11 ألفا و216 من المركبات المدرعة و8 آلاف و684 من النظم المدفعية و956 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و639 من أنظمة الدفاع الجوي و329 طائرة مقاتلة و324 مروحية و23 سفينة حربية، فضلا عن 11 ألفا و575 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 1336 من المعدات الخاصة و6 آلاف و824 طائرة مسيرة وإسقاط 1805 من صواريخ كروز وغواصة واحدة".

من ناحية آخرى، اعتقلت قوات الدفاع الأوكرانية 41 عسكريا على الأقل من أفراد الخدمة الروسية من شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتًا خلال الفترة الماضية.

على صعيد آخر، أعلنت الإدارة العسكرية لإقليم سومي بشمال شرق أوكرانيا، أن الجيش الروسي قصف 9 بلدات محلية تابعة للإقليم لـ 21 مرة الليلة الماضية.. مشيرة إلى أن الجيش الروسي نفذ 21 هجومًا على المناطق الحدودية والبلدات في إقليم سومي، وتم تسجيل 74 انفجارًا.. موضحة أن القصف أثر على بلدات مثل كراسنوبيليا وبيلوبيليا وميروبيليا وفيليكا بيساريفكا ونوفا سلوبودا وإسمان.

