بشرى سارة لجماهير الزمالك قبل بطولة الوحدة بالإمارات

أعلنت الشركة المنظمة لبطولة الوحدة الودية التي يشارك بها نادي الزمالك بالإمارات . عن توفير «باصات » لنقل جماهير نادي الزمالك، من جميع إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة المستضيفة للبطولة، إلى ستاد ال نهيان في أبوظبي يوم المباراة.

تأتي تلك المبادرة من رئيس الشركة/ حازم فتوح، دعمًا منه لجماهير القلعة البيضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري و الزمالك المصري.

تبدا مباريات نادي الزمالك يوم ٢٠ يناير

بمباراة الزمالك والوحده الإماراتي

وكانت الشركة المنظمة عقدت اجتماع خلال الأيام الماضية مع رابطة مشجعي الزمالك، من أجل مناقشة اقتراحاتهم وتصوراتهم لتسهيل حضور جماهير الزمالك العريق في الإمارات لبطولة ابوظبي الوديه