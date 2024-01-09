مقابلات شخصية للمتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة بإدارات شباب الدقهلية

بدأت الشباب والرياضة بالدقهلية بقيادة الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الثلاثاء اجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للترشح لشغل الوظائف الشاغرة وهي مدير إدارة تنمية النشء، وإدارة المخزون السلعي، وإدارة شباب تمى الامديد، ومنسق التسويق، بديوان عام مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

فيما عقدت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة إجتماعا مع المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة بالإدارات الداخلية والفرعية بالشباب والرياضة بالدقهلية، رحبت بالحضور قبل بدء الاختبارات والمقابلات الشخصية، وأوضحت مهام عمل كل إدارة من الإدارات الشاغرة، وأن يكون المتقدم ملم بعمل هذه الإدارات، ولدى كل متقدم لهذه الوظائف الرؤية والهدف لتطوير منظومة العمل بكل إدارة مرشح لشغلها.

لجنة المقابلات الشخصية برئاسة الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وعضوية الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، و عثمان محمد عثمان مدير إدارة الموارد البشرية، و من حسن بدور مدير إدارة الشئون القانونية.

وأوضحت الدكتورة منى عثمان ، أن الوظائف الشاغرة المعلن عنها شهدت إقبالًا كبيرًا من المتقدمين حيث تقدم عدد 15 مرشح لشغل وظيفة مدير إدارة تنمية النشء، وعدد 3 مرشح لشغل وظيفة مدير إدارة المخزون السلعي، وعدد 2 مرشح لشغل وظيفة مدير إدارة شباب تمي الأمديد، هذا بالإضافة إلى عدد 4 مرشحين لشغل وظيفة منسق تسويق.

و أكدت أن معايير وتقييم إختيار المرشحين لشغل الوظائف الشاغرة بالإدارات الداخلية والفرعية، تخضع للشفافية والنزاهة، كما تتسم بالحيادية والموضوعية، ومن خلال مجموعة من الإختبارات من اللجنة المشرفة على إجراء عملية المقابلات كل فيما يخصه، كما أن المديرية ستعلن النتائج عقب انتهاء لجنة التحكيم من أعمال التقييم وفحص الملفات ورصد الدرجات لجميع المتقدمين.

تأتي فعاليات إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف الشاغرة بالإدارات الداخلية والفرعية، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،وإشراف الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية.

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