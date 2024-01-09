اتحاد الكرة ينشر الصورة الرسمية لبعثة المنتخب المصري لبطولة كأس الأمم الأفريقية

حرص لاعبو منتخب مصر على التقاط صورة جماعية تحت العلم المصري في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم الصورة علي مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر اللاعبون في الصورة وهم يرتدون قمصين المنتخب المصري، وخلفهم العلم المصري، وذلك في إشارة إلى الروح الوطنية العالية التي يتمتع بها الفريق.

وطارت البعثة المصرية عصر اليوم الثلاثاء الي البلد المستضيف للبطولة كوت ديفوار، وحرص كلًا من السيد محمد يحيى لطفي، رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للرياضة، والمهندس سيف الوزيري، نائب رئيس مجلس الإدارة، على توديع بعثة منتخب مصر الأول قبل السفر إلى كوت ديفوار لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2024 في كوت ديفوار.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية عن وقوع منتخب مصر مغ غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية من البطولة الأكبر في القارة السمراء.

ويفتتح منتخبنا الوطني اول مبارياته امام منتخب موزمبيق في الرابع عشر من الشهر الحالي.