الوفد يقاضي 4 من أعضائه المفصولين السبت المقبل

قال عيد هيكل، رئيس اللجنة القانونية المشكلة من رئيس حزب الوفد لملاحقة المسيئين للحزب، إن اللجنة أعدت مذكرة تفصيلية تتضمن أدلة قاطعة واتهامات صريحة لعدد من المفصولين من الحزب بالسب والقذف.

وأوضح "هيكل" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن المذكرة سيتم تقديمها السبت المقبل للجهات المعنية لعمل محضر في مباحث الانترنت وملاحقة المتهمين.

وتابع: “وحرصًا منا على مصلحة هؤلاء الأشخاص وعدم تعريضهم للملاحقة الجنائية سنقوم غدًا بإصدار تحذير أخير نطالبهم فيه بحذف الاتهامات وحذف كافة الجروبات التي يتبادلون عليها السب والقذف”.

وأردف: "وفي حال عدم استجابتهم للتحذير سيتم الاستمرار في اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم".