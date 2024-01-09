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الثلاثاء 09 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

إيهاب توفيق يحيي الذكرى الرابعة لوفاة والده

الفنان إيهاب توفيق
الفنان إيهاب توفيق
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أحيا الفنان إيهاب توفيق، اليوم الثلاثاء، الذكرى الرابعة لوفاة والده أحمد توفيق، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 9 يناير من العام 2020؛ وذلك مختنقا إثر حريق هائل بمنزله.

وكتب الفنان إيهاب توفيق على حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "اليوم ٩ يناير الذكرى الرابعة لوفاة والدي الحاج أحمد توفيق".

وتابع: "أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويجعل القرآن العظيم شفيعاً له في قبره وشاهدًا له في الآخرة.. اللهم آمين".

وواصل: "رجاء الدعاء وقراءة الفاتحه لأبي وأمي وجميع أمواتنا".

ويُعد الفنان إيهاب توفيق أحد أبرز المغنيين في الوطن العربي، فبدأ مشواره الفني مع الغناء في أوائل التسعينات من القرن العشرين.

وقد طرح المطرب إيهاب توفيق خلال الأيام الماضية أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "أيوه يا غشاش"، وذلك تزامنًا مع عيد ميلاده، على قناته الرسمية عبر موقع يوتيوب، وهي من كلمات خالد البشبيشي، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى نور.

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