الأمن يضبط عاطلا قام بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة سوهاج لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامه بـ “تأسيس الأنشطة التجارية – شراء الأراضى والعقارات” بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.



وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .