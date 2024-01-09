البرلمان الكوري الجنوبي يقر قانونًا بحظر تناول لحوم الكلاب

صدَّقت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية على مشروع قانون يمنع استهلاك لحم الكلاب؛ وذلك في جلسة عقدتها الجمعية الوطنية اليوم الثلاثاء، ويُعد هذا القانون خطوة مهمة في الحركة العالمية لحماية حقوق الحيوانات، والتأكيد على أهمية التعامل مع الحيوانات بشكل إنساني ومسؤول.

وحظر القانون تربية وذبح وتوزيع وبيع الكلاب من أجل استخدامها كلحوم، ويمهد الطريق لإنهاء هذه الممارسة التي فقدت شعبيتها على مدى العقود الأخيرة.

وشجع هذا القانون حزب سلطة الشعب الحاكم والحزب الديمقراطي المعارض، وجاء كجزء من مساعي زيادة الوعي بحقوق الحيوان وزيادة عدد أصحاب الحيوانات الألفية في البلاد.

ويعتبر هذا القانون انتصارًا كبيرًا للحملة التي استمرت لسنوات عديدة لمنع استهلاك لحوم الكلاب الذي كان يعتبر جزءًا من الثقافة الشعبية في البلاد، ويأمل الناشطون في مجال حقوق الحيوان أن يؤدي هذا القانون إلى حماية الكلاب وحيوانات أخرى من المعاملة السيئة والمآسي التي يتعرضون لها في صناعة لحوم الكلاب.

ويذكر أن الرئيس الحالي يون سيوك-يول قام بإدراج حظر لحوم الكلاب ضمن بنود حملته الرئاسية، وأعلنت الحكومة دعمها العاملين في صناعة لحوم الكلاب عبر تقديم إعانات حكومية للمساعدة في العمل في وظائف جديدة.

كما يُذكر أن الرئيس الحالي وعقيلته السيدة الأولى كيم كيون-هي يحبان تربية الحيوانات الأليفة، حيث يملكان 4 كلاب و3 قطط، وفقًا لصحيفة "يونهاب".

ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ في عام 2027، حيث سيتم تطبيق عقوبة السجن لمدة عامين كحد أقصى بحق المخالفين أو غرامة مالية تصل إلى 30 مليون وون. ويوجد في كوريا الجنوبية نحو 1600 مطعما يبيع الأطعمة المصنوعة من لحوم الكلاب، ونحو 1150 مزرعة لتربية الكلاب و34 شركة للذبح و219 موزعا.

وعبرت جماعات حقوق الحيوان عن ترحيبها بالقانون، وأشار المتحدث باسم الفرع المحلي لجمعية الرفق بالحيوان الدولية إلى أنه يمثل نقطة تحول مهمة في موقف كوريا الجنوبية تجاه حماية الحيوان. واعتبر أن هذا القرار شهادة على شغف وتصميم الشعب والسياسيين المحبين للحيوانات، وأنهم وصلوا إلى نقطة تحول لإيداع هذه الصناعة التي عفا عليها الزمن في كتب تاريخهم.

ويجب الإشارة إلى أن هذا القانون يأتي ضمن جهود كوريا الجنوبية لتعزيز حقوق الحيوان والحد من الممارسات المؤذية لها، وهو خطوة مهمة في تحسين معاملة الحيوانات ورفع مستوى الوعي بأهمية حمايتها.