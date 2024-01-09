"العمل": ندوة للتوعية بشأن ريادة الأعمال ودراسات جدوى المشروعات للفتيات المتدربات بقنا

نظمت مديرية العمل بمحافظة قنا ندوة توعوية في مجال ريادة الأعمال ودراسات الجدوى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لـ 40 متدربة من متدربات قسم الخياطة بمركز التدريب المهني بقفط التابع لمديرية العمل ، في الدورة التدريبية الحالية التي يجرى تنفيذها بالمركز بالتعاون المشترك بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي WFP التابع للأمم المتحدة، وشركة قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية للتعليم، وذلك في إطار جهود المديرية المبذولة التي تأتي في إطار الاهتمام المتواصل من الدولة المصرية بالشباب وتوفير فرص العمل لهم، وتعكس التزام الحكومة بتنمية قدرات الشباب وتمكينهم من الاندماج في سوق العمل، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر استدامة وازدهارًا، كما يتم من خلال البرامج التدريبية التي يتم تقديمها للشباب من الجنسين تزويدهم بالمهارات اللازمة لممارسة المهن المتاحة بكفاءة عالية.

وأوضح أحمد جابر مدير مديرية العمل بقنا، أن تلك الجهود تأتى في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكصيف التوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات ، وتشجيع الشباب على العمل الحر وريادة الأعمال، وتوفير مزيد من البرامج التدريبية للشباب لتأهيلهم على المهن المطلوبة في سوق العمل.

وأفاد مدير المديرية أنه قد جرى تنفيذ الندوة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ووحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة قنا، ووحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية لتنمية مهارات وقدرات الفتيات على كيفية دراسة انشاء مشاريع خاصة بهم على النحو الأكثل بعد إتمام برنامجهم التدريبي.

وجاء ذلك بحضور المهندس عبد الحميد غزالي عثمان مدير مركز التدريب المهني بقفط، ونجاح يس عضو المجلس القومي للمرأة واستشاري التدريب والتنمية، وحنان صابر رئيس وحده تكافؤ الفرص بالديوان العام لمحافظة قنا، ومحمد تركي مسئول صندوق التنمية المحلية بإدارة تنمية وبناء القرية ، وهدي عبد الله مسئول إدارة عمالة الأطفال بالمديرية ، وحسناء حسن مدير إدارة المرأة والمساواة بين الجنسين.

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