المتهم بتعذيب نجلته بقصر النيل: كنت بأدبها عشان تسمع الكلام

تواصل نيابة قصر النيل الجزئية، التحقيق مع المتهم بتعذيب ابنته لإجبارها على التسول واستجداء المارَّة، واستمعت النيابة إلي أقوال المتهم.

واقر بارتكاب الواقعة، بسبب سوء سلوكها وعدم طاعته قائلا :" مش بتسمع كلامي وكنت بأدبها"، وتبين من التحقيقات ان المتهم عاطل عن العمل، ويمارس أعمال التسول في الشارع، ويجبر نجلته على العمل معه.

وكانت النيابة قد أمرت بحبسه، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وعرض الطفلة على الطب الشرعي لبيان ما لحق بها من إصابات.

ووجَّهت له النيابة تُهم التعذيب، والاتجار في البشر، وأمرت بالتحري حول نشاطه الإجرامي.

دلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى واقعة تداول فيديو لضرب طفلة بمنطقة قصر النيل، أن المتهم هو والدها أجبرها على التسول.

تعود الواقعة عندما تم تداول مقطع فيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعى، متضمنًا تعدي أحد الأشخاص على طفلة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه (والد المذكورة - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق)، وبمواجهته اعترف بتعديه على نجلته لإجبارها على القيام بأعمال التسول، واستجداء المارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولَّت النيابة العامة التحقيق.