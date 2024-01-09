"تعليم الشرقية" توصي الملاحظين بمراجعة بيانات الطلاب بالامتحانات

تفقد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية صباح اليوم، امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول لعدد من مدارس المرحلة الابتدائية والإعدادية بإدارة شرق الزقازيق التعليمية.

جاء ذلك للاطمئنان على الحالة العامة للامتحانات، والوقوف على مدى الانضباط والنظام داخل اللجان حيث تابع لجان مدرسة الناصرية الإعدادية المشتركة، ومدرسة الشهيد كمال عابدين الابتدائية، ومدرسة الملك ناصف الابتدائية.

واطمأن وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، علي سير وانتظام امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء للصف الأول الإعدادي و اطمئن علي سير وانتظام العمل داخل اللجان وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي حددتها وزارة الصحة والسكان للوقاية من الأمراض

كما اطمئن علي توفير الراحة بشكل دائم للطلاب مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب والطالبات أداء الامتحانات بيسر وسهولة.

واطمئن علي جودة طباعة الورقة الإمتحانية وأوصى بمراعاة الدقة والمراجعة الشاملة لكافة بيانات الطلاب ، و شدد بضرورة مراجعة بيانات الطلاب و توقيع الملاحظين على "تكت" اسم الطالب أو الطالبة الموجود بورقة الإجابة وتأمين كنترول المدرسة.

و تفقد سير امتحان مادة اللغة العربية والخط والاملاء فترة أولي بمدرسة الشهيد كمال عابدين الابتدائية وانتظام العمل داخل اللجان وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي حددتها وزارة الصحة والسكان

و أكد علي توفير الراحة بشكل دائم للطلاب مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بيسر وسهولة.