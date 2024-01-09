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الثلاثاء 09 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تعليم أسوان: وضوح الورقة الامتحانية باختبارات الفصل الدراسي الأول

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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تابعت غنية محمد على، مدير إدارة أسوان التعليمية، امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثاني الإعدادي، والصف الرابع والخامس والسادس للمرحلة الابتدائية، والصف الأول والثانى للتعليم الفني.

وبدأت الجولة بمدرسة الجمهورية الابتدائية، حيث تعقد امتحانات مادة اللغة العربية للصف الرابع ومادة الدراسات للصف الخامس ومادة اللغة الإنجليزية للصف السادس.

جاء ذلك بناءً على توجيهات المهندس محمد فؤاد الرشيدى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بأسوان.

وانتهت الجولة بمتابعة مدرسة فوزية عبد الله حامد الفنية التجارية؛ إذ يعقد امتحان مادة الجدارات للصف الأول ومادة التربية الدينية واللغة الإنجليزية للصف الثاني.

وتم التأكد من مستوى الامتحانات ووضوح الورقة الامتحانية وكذلك التأكد من الالتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية.

كما تمت متابعة الكنترولات والتأكد من محاضر فتح المظاريف وكشوف الملاحظة والتصحيح وجميع الأوراق الخاصة بأعمال الامتحانات.

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