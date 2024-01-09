"تعليم دمياط": لا شكاوى بامتحانات الفصل الدراسي الأول

قام علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بجولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، بمدارس إدارة دمياط التعليمية، حيث شملت الجولة مدرسة طلائع الغزل رقم (١) الابتدائية.

واطمأن "عبد الرؤوف" إلى عدم وجود أي شكاوى من الامتحان، وإلى تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان، وسير الامتحان بصورة طيبة، ولا يوجد ما يعكر صفو سير الامتحان.

كما تابع كنترول المدرسة، وشدد بعدم السماح بدخول غير العاملين إلى كنترول المدرسة، كما وجه بضرورة مراعاة الدقة في عمليات التصحيح والرصد.

وخلال المتابعة، وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إلى تحقيق الانضباط داخل جميع اللجان، والتأكيد على إضاءة الفصول وتهويتها، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية.