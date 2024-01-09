ننشر أسماء الفائزين بتصفيات مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم

أعلنت اللجنة العيا المنظمة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني، اليوم الثلاثاء، عن أسماء الفائزين في مسابقة بورسعيد، وذلك خلال التصفيات المؤهلة، والذين سيجرى تكريمهم في الفاعليات النهائية التي تجري من يوم 2 إلي 6 فبراير المقبل.

وأعلن الإعلامي عادل مصيلحي، المدير التنفيذي والمشرف العام للمسابقة، أن الفائزون في فرع الأئمة هم: خالد محمد حلمي، وسليم السيد حسن، وجمعة فتحي السيد، وفي فرع الحفظ كاملا: أحمد محمد صالح، وأمنية خالد علي، وأحمد محمد علي، وفي فرع الصوت الحسن في التلاوة المجودة: عصام أحمد حسين، وحسن محمد هيكل، وأحمد محمد عبد المعطي، وفرع الإبتهال والإنشاد الديني: محمد رضا محمود، ومحمد ياسر محمود، واسلام سعيد محمد، وفرع القرآن كاملا للأطفال: أحمد تامر ممدوح، ومحمود عمرو معن المكاوي، وعبد الرحمن أحمد السيد، وفرع الإبتهال والإنشاد الديني للأطفال: محمد أحمد حسن، ومحمد محمد البكري، وملك محمود عصام.

وأشار مصيلحي أن كافة الفائزين في التصفيات هم الثلاثة الأوائل في كل فرع، وسوف يجرى تكريمهم في حفل ختام المسابقة الدولية، ويمكن أن يفوز من بينهم متسابقون بلقب الأول على مستوي العالم، ويحصل الأوائل على تكريم ومبلغ مالي.

وتحمل المسابقة في دورتها السابعة هذا العام اسم الشيخ الشحات محمد أنور رحمه الله، وتقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ويترأس اللجنة العليا اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ويشارك بها متسابقين من أكثر من 60 دولة.