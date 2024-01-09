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الثلاثاء 09 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قوات الاحتلال تنشر قناصتها على أسطح المباني في مدينة ومخيم طولكرم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وكالة أنباء وفا الفلسطينية، أمس الإثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، نشرت مجموعة كبيرة من القناصين على أسطح المباني العالية، في مدينة ومخيم طولكرم.

كما أفادت مصادر محلية في المدينة لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال استخدمت طائرات الاستطلاع لتحلق في أجواء المدينة والمخيم، لمعرفة كافة التحركات. 

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، يوم الإثنين، أن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت منطقة شرق مدينة طولكرم، وأطلقت الأعيرة النارية على سيارة متوقفة في محيط المكان، قامت بمحاصرة أحد البيوت وداهمته، ثم قامت باغتيال 3 شبان فلسطينيين تابعين للمقاومة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بوصول 3 شهداء إلى مستشفى طولكرم، وهم يوسف علي  22 عامًا، وعاهد سلمان 23 عامًا، وطارق أمجد 24 عامًا.

ويواصل الاحتلال عدوانه على الشعب الفلسطيني، فقام جيش العدوان الإسرائيلي، أمس الإثنين، بشن غارات مكثفة بالطائرات على مخيم البريج وسط قطاع غزة، مستهدفًا المدنيين والاحياء السكنية.

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