لرفع الوعي والانتماء.. وزارة الشباب تبدأ رحلات "اعرف بلدك " في الوادي الجديد

بدأت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، للعام السادس على التوالي، تنفيذ برنامج رحلات " اعرف بلدك" لشباب محافظات الجمهورية.

وزار المشاركون في البرنامج من برنامج رحلات "اعرف بلدك" والذي يجري تنفيذه بمحافظة الوادي الجديد الصحراء البيضاء بمركز الفرافرة، ومناطق واحة الداخلة الأثرية مثل قرية القصر الإسلامية ومقابر المزوقة بالمركز.

وأكد بهاء شوقي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة في الوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم الإثنين، أن الفوج يضم العشرات من شباب المحافظات المختلفة، ويجري زيارة المعالم السياحية والأثرية بمراكز الفرافرة ومشروع الـ1.5 مليون فدان والصحراء البيضاء، بجانب زيارة الداخلة وبلاط وباريس.

وأوضح بهاء، أن الفوج يختتم زيارته بمركز الخارجة، وسط توفير الإقامة والإعاشة وكافة سبل الراحة لضمان استفادة الشباب المشارك بكل فوج والتعرف على مقومات المحافظة في المجالات المختلفة، في ظل الطقس المعتدل الذي تتمتع به المحافظة خلال فصل الشتاء.

وأشار إلى، أهمية تلك الرحلات التي تزيد الوعى والانتماء لدى أبناء الوطن وتكفل تحقيق الأهداف المرجوة منها تنميه روح الأخوة والتعاون والصداقة بين شباب الوطن.