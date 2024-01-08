بالجداول| غدًا.. 34723 طالبا يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول في الوادي الجديد

يؤدي 18849 تلميذا بالصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي و 15874 طالب وطالبة بالمرحلة الإعدادية صباح غٍد الثلاثاء، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بإجمالي 34723 طالب وطالبة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية في 129 مدرسة موزعة على مراكز المحافظة الخمسة “الخارجة – الداخلة – باريس – بلاط – الفرافرة”.

وأكد المهندس سيد عبد العزيز مدير عام مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول "نصف العام" للعام الدراسي 2023/2024، لصفوف النقل للفصل الواحد والصفين الأول والثاني الثانوي للتعليم الفني يوم 14 يناير الجاري.

وأشار إلى التزام الجميع بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، وأداء الجميع كافة المهام والاختصاصات على الوجه الأمثل، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين والتأكيد على إجراءات الأمن والسلامة داخل اللجان وخارجها.

جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول بالوادي الجديد (1)

جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول بالوادي الجديد (2)