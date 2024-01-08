محافظ جنوب سيناء يستقبل وفد الإنتاج الحربي ويبحث مشكلات المستأجرين

استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ اليوم الإثنين، وفد الإنتاج الحربي الذي ضم اللواء طارق محمد العباسي رئيس مجلس إدارة مصنع ١٤٤ الحربي، والمهندس محمد عبد البر جبريل رئيس قطاع التسويق والمتابعة بمصنع ١٤٤ الحربي، والمهندس خالد حسني الغنام ممثل الشركة المنفذة لبعض مشاريع الإنتاج بالمحافظة، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام.

جرى خلال اللقاء مناقشة المشروعات الجارية وعرض بعض المقترحات الخاصة بمشروع جرين شرم، ومعانيه مشروعات الصيانة الخاصة بالمشروعات التي تمت قبل مؤتمر المناخ كوب 27 بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء يبحث مشكلات مستأجري الإشغالات بمنطقة الهضبة بشرم الشيخ



وفي سياق آخر عقد اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اجتماعا لمستأجري الإشغالات بمنطقة الهضبة بشرم الشيخ، اليوم الاثنين، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، بحضور اللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسي، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، ومديري إدارات الشؤون القانونية، وصندوق تنشيط السياحة، والعقود، والاستثمار، والاسكان، والادارات المعنية.

وخلال اللقاء تم بحث ومناقشة مشكلات المستأجرين في القطاع السياحي، ومناقشة كافة الحلول والمقترحات، وصدق المحافظ علي عدد من القرارات التوافقية، في اطار الحفاظ علي حقوق الدولة ودفع عجلة السياحة بالمنطقة، وإجراء أعمال التطوير والنظافة والتجميل للمنطقة مما يزيد الجذب السياحي لها.