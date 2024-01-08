الاحتلال يواصل غاراته على مخيم البريج وسط قطاع غزة

يواصل طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شن غارات موسعة على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة الفلسطيني.

ويشن طيران الاحتلال سلسلة غارات موسعة على مخيم البريج وسط قطاع غزة، وسط استهداف المدنيين والاحياء السكنية.

ويجتمع مساء اليوم الإثنين، كابينيت الحرب الإسرائيلي المصغر في القدس بحضور رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكبار قادة الجيش والشاباك والموساد والشرطة الإسرائيلية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن الذي يحمل معه لإسرائيل طلبًا بالانتقال الى المرحلة الثالثة من الحرب وتقليص العمليات البرية والتوجه نحو عمليات محددة واستهدافات من الجو.

ومنذ بداية التصعيد الأخير بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، واجه سكان قطاع غزة هجمات مكثفة من جانب قوات الاحتلال.

وقصفت الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية المدن الفلسطينية؛ مما أسفر عن سقوط ضحايا بين المدنيين الأبرياء ودمار هائل للممتلكات.