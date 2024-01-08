أحمد العوضي يشارك في الماراثون الرمضاني 2024 بمسلسل "حق عرب"

يخوض الفنان أحمد العوضي السباق الرمضاني 2024، بمسلسل "حق عرب"، مع عدد من نجوم الوسط الفني أبرزهم وفاء عامر، رياض الخولي، دينا فؤاد، وليد فواز، من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

حقق الفنان أحمد العوضي في الفترة الماضية نجاحًا فنيًا وجماهيريًا كبيرًا من خلال مشاركته في الماراثون الرمضاني، حيث قدم مسلسل "اللي مالوش كبير" وتم عرضه في رمضان 2021 وجسد شخصية "سيف الخديوي" ولاقى تفاعل إيجابي من النقاد الفنيين و استحوذ على قلوب الجمهور بعدة أسباب أبرزها تداوله جمل غير تقليدية علقت في أذهان محبيه، مثل: "وحش الكون، على الله حكايتك" وتركت هذه الجمل بصمة خاصة.

وقدم الفنان أحمد العوضي في الماراثون الرمضاني الماضي مسلسل "ضرب نار" مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز وحقق من خلاله نجاحًا واسعًا، وتناولت أحداثه حول شخصية "جابر" و "مهرة" اللذين يتشاركان في العمل وتنشأ بينهما قصة حب تنتهي بالزواج، بالرغم من المصاعب التي تواجههم، وحرص العوضي في هذا العمل أيضًا على تقديم جمل مميزة تتشكل في وجدان محبيه، مثل "أحلى على الأحلى، اللي يقابل التاني حلال على التاني، إحنا صعايدة عشنا شقيانين وهنموت أبطال".

وفي هذا السياق، الفنان أحمد العوضي يُعرض له حاليًا فيلم "الإسكندراني" العمل سيناريو وحوار أسامة أنور عكاشة ومن إخراج خالد يوسف، ويشارك في بطولته نخبة كبيرة من نجوم الفن مثل زينة، بيومي فؤاد، عصام السقا، محمود حافظ وآخرين.