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الثلاثاء 09 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس متهمين بسرقة سيارة في مصر القديمة

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، بحبس عاطلين، على ذمة التحقيق معهم، في اتهامهم بسرقة سيارة، بدائرة القسم، أربعة ايام، وكلفت بالتحرى. عن نشاطهم الإجرامي.

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى كشف غموض واقعة سرقة سيارة من سيدة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وفي التفاصيل، تلقى قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة قسم شرطة الحدائق) باكتشافها سرقة سيارتها حال توقفها بدائرة القسم.
وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبا الواقعة (عاطلين - مقيمان بدائرة القسم)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وقيامهما بمساومة مالكة السيارة على مبالغ مالية لإسترجاع السيارة، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

حبس متهمين سرقة سيارة مصر القديمة