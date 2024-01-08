بالفيديو.. "مكافحة وعلاج الإدمان": المواد المخدرة "التخليقية" الأشهر انتشارًا بين الشباب

قال الدكتور مدحت وهبة المستشار الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن المركز يهتم بتدريب العديد من الشباب ومساعدتهم للمشاركة في التوعية المجتمعية، حيث نجح الصندوق في تدريب 33 ألف شاب متطوع وتأهيلهم للمشاركة في إعداد وتنفيذ الخطط والحملات التي يقوم بها المركز تحت إشراف المتخصصين.

وأضاف "وهبة" في حواره لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أن الصندوق نفذ خلال عام 2023 أكبر حملة توعية طلابية بالمرحلتين الإعدادية والثانوية في 9 آلاف مدرسة؛ ما أدى لرفع حاجز الوعي والرفض التام لدى الطلاب من المواد المخدرة، كما تم إطلاق حملة توعية في أكثر من 35 جامعة حكومية وأهلية وخاصة؛ لتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب بأضرار تعاطي المخدرات.

وتابع، أنه تم إطلاق حملة توعية داخل المدن المطورة والمناطق المجاورة لها من خلال تنفيذ 170 ألف زيارة للأسر؛ لتوعيتهم بطرق اكتشاف المبكر للتعاطي، وأبرز العلامات الدالة للتعاطي، وسبل التواصل بالمركز لبدء العلاج.

وأردف، المستشار الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن المركز توصل إلى أن حب الاستطلاع والتجربة من أبرز العوامل الدافعة للتعاطي والمرتبطة بالعديد من المفاهيم المغلوطة من خلال تحليل بيانات المتقدمين للعلاج والوقوف على الفئات العمرية للمتعاطين، والأنواع المخدرة المنتشرة بينهم.

وأشار، إلى أن أشهر المواد المخدرة التي انتشرت مؤخرًا بين الشباب هي "المواد التخليقية"، والتي تعد من أخطر المواد المخدرة لتسببها بالهلاوس السمعية وتؤدي بالمتعاطي لارتكاب العديد من الجرائم بدم بارد.