صندوق مكافحة الإدمان: إطلاق حملات توعية في 760 قرية

قال مدحت وهبة المستشار الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن الصندوق عمل على أكثر من محور خلال الـ 10 سنين الماضية، حيث أن القيادة السياسية كانت مهتمة بشكل كبير بملف مكافحة الإدمان في مصر، حيث تم العمل على البنية التحتية في عام 2014، فكان عدد المراكز العلاجية للصندوق والجهات الشريكة مع الخط الساخن كان لا يتجاوز الـ 12 مركز في 7 محافظات.

وأضاف "وهبة" في حواره لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أن هناك حاليًا 28 مركز علاجي في 17 محافظة، وبصدد افتتاح 6 مراكز علاجية جديدة هذا العام منهم مركزين في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، موضحًا أن الصندوق نجح في إطلاق العديد من حملات التوعية في أكثر من 760 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة.

وتابع، أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان عمل خلال الفترة الماضية على المحور الوقائي من خلال إطلاق العديد من حملات التوعية بأضرار الإدمان للشباب والحملات الإعلانية، حيث تم إطلاق أكبر حملة إعلانية للوقاية من الإدمان بمشاركة اللاعب محمد صلاح، والتي كان لها مردود إيجابي محلي وعالمي.

وتابع، أن الخط الساخن للصندوق استقبل وقت الحملة 4 أضعاف عدد الراغبين في العلاج من الإدمان، كما شجعت الحملة العديد من الشباب لبدء العلاج، موضحًا أن الحملة كان لها مردود عالمي كبير، حيث اعتبرت وزارة الأمن العام في الصين الحملة من أبرز الحملات الملهمة والإبداعية للتوعية في ذلك المجال، وقامت بنشرها على موقعها الرسمي لتوعية الشباب بأضرار التعاطي.