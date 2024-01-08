بعد انتهاء الدور الأول.. تعرف على ترتيب الدورى الإيطالى

انتهت الجولة الـ 19 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم "الكالتشيو"، والتى اسفرت عن تعديل بعض الفرق أوضاعها فى جدول المسابقة، واقترب البعض الأخر من دائرة المنافسة على الصدارة واللقب قبل انتهاء الدور الأول من البطولة.

حيث حقق فريق يوفنتوس، امس الأحد، فوزًا مهماً على مضيفه ساليرنيتانا، فى اللحظات الأخيرة، والتى انتهت بالانتصار بهدفين لهدف، ليقترب أكثر من صدارة "الكالتشيو"، ويحتل الصدارة بأنفراد.

وجاء جدول ترتيب الدورى الإيطالى كالتالى:

1- انتر ميلان - 48 نقطة.

2- يوفنتوس - 46 نقطة .

3- ميلان- 39 نقطة .

4- فيورنتينا - 33 نقطة .

5- بولونيا - 32 نقطة .

6- أتلانتا - 30 نقطة .

7- لاتسيو - 30 نقطة .

8- روما - 29 نقطة .

9- نابولي - 28 نقطة .

10- تورينو - 27 نقطة .

11- مونزا - 25 نقطة .

12- جنوى - 21 نقطة .

13- ليتشي - 21 نقطة .

14- ساسولو - 19 نقطة .

15- فروسينوني - 19 نقطة .

16- أودينيزي - 17 نقطة .

17- كالياري - 15 نقطة .

18- هيلاس فيرونا - 14 نقطة.

19- إمبولي - 13 نقطة.

20- ساليرنيتانا - 12 نقطة.