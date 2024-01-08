«رام الله».. مدينة الأصالة تستنجد تحت وطأة الاحتلال

رام الله، مدينة فلسطينية عريقة ومهمة، تقع في قلب الضفة الغربية، ويعود تاريخها إلى العصور القديمة حيث كانت مأهولة منذ آلاف السنين.

اسم "رام الله" يُعزى إلى "الأراضي المُرتفعة"، ويُعتقد أنه يأتي من الكلمة الكنعانية "رام" التي تعني الأرض المرتفعة وأضاف إليها العرب كلمة "الله".

شهدت رام الله العديد من الحضارات والحكومات المختلفة على مر العصور. كانت جزءًا من الحكم العثماني كما كانت تحت السيطرة البريطانية بعد الحرب العالمية الأولى كجزء من الانتداب البريطاني في فلسطين.

مع تطور القرن العشرين وصعود الصراعات السياسية، عانت رام الله من الاحتلالات والتغيرات السياسية. شهدت نموًا سكانيًا واقتصاديًا بعد الحرب العالمية الأولى، ولكن مرور الوقت جلب معه التحولات الكبيرة والصراعات.

وفي أعقاب نكسة 1948، شهدت رام الله صراعات كبيرة وانقسامات سياسية. أصبحت جزءًا من الضفة الغربية بعد حرب 1967 وكانت تحت الاحتلال الإسرائيلي.

في عام 1994، بعد اتفاقية أوسلو، أصبحت جزءًا من المناطق التي تديرها السلطة الفلسطينية، وأصبحت المقر الإداري المؤقت للسلطة الفلسطينية. تجمع المدينة بين التاريخ القديم والحياة الحديثة، حيث تعتبر مركزًا ثقافيًا واقتصاديًا لا يُستهان به.

الموقع والتاريخ

رام الله، وهي مدينة فلسطينية تقع في الضفة الغربية شمال القدس بحوالي 15 كم، تعتبر مركزاً لمحافظة رام الله والبيرة. بلغ عدد سكانها حوالي 38,998 نسمة، بينما يبلغ عدد سكان المحافظة حوالي 328,861 نسمة. تلاصق مدينة البيرة مدينة رام الله حيث تتداخل مبانيهما وشوارعهما لتبدوا كمدينة واحدة، ورغم أن البيرة أكبر من حيث المساحة وعدد السكان، إلّا أن الأشهر بينهما هي مدينة رام الله.

رام الله تحتل مكانة سياسية بارزة في فلسطين، إذ تعد العاصمة الإدارية المؤقتة للسلطة الوطنية الفلسطينية.

تضم المدينة مقر الرئاسة الفلسطينية، ومبنى المجلس التشريعي الفلسطيني، والمقرات العامة للأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى معظم مكاتب ووزارات السلطة. تعتبر أيضًا مركزًا ثقافيًا بارزًا بوجود عدد من المراكز الثقافية الفلسطينية النشطة فيها.

تأسست المدينة في القرن السادس عشر خلال الحكم العثماني، وازدهرت في آخر أيامهم. تقع رام الله ضمن سلسلة جبال القدس، وتطل على الساحل الفلسطيني للبحر المتوسط. بالرغم من تاريخها المسيحي، إلا أن معظم سكانها اليوم هم من المسلمين، مع وجود قوية لأقلية مسيحية.

تعتبر رام الله مدينة تاريخية وحديثة في الوقت نفسه، حيث يمتزج التراث القديم مع الحياة الحديثة. استمرار تطورها يعكس قوة وإرادة أهلها في الحفاظ على هويتهم وتاريخهم رغم التحديات السياسية والاجتماعية التي مرت بها المنطقة.

تصاعد التوترات في رام الله

قادت عمليات الاقتحام الأخيرة التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية إلى تصاعد التوترات والمخاوف من مزيد من التصعيد في المنطقة. وقد أفادت التقارير بوقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين خلال هذه العمليات.

تعاملت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مع 8 إصابات نتيجة لاقتحام قوات الاحتلال لرام الله، حيث شملت هذه الإصابات إصابات بالرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع.

الاشتباكات العنيفة نشبت بين المواطنين وقوات الاحتلال بعد الاقتحام، مع توجيه قوات الاحتلال الرصاص الحي والمعدني واستخدام قنابل الغاز. وقد اعتقلت القوات الإسرائيلية عددًا من الأطباء والممرضين خلال هذه العمليات، قبل أن تنسحب من المنطقة.

هذه الأحداث تأتي في سياق تصاعد الأوضاع في الضفة الغربية، حيث شهدت مناطق أخرى مثل نابلس وبيت لحم وعزون ويطا ودوار اقتحامات واعتقالات.

وفي إشارة إلى التوتر المتصاعد، يعتبرت الحكومة الإسرائيلية الضفة الغربية جبهة للقتال، وتحذر من سيناريوهات تكرار أحداث سابقة، مما يثير المخاوف من تصاعد الوضع والتوترات الحاصلة.

تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية أكدت ضرورة حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية من قبل إسرائيل، فيما استشهد عدد من الفلسطينيين جراء إطلاق النار خلال الأيام الأخيرة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية.