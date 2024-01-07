ads
الإثنين 08 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الضفة الأخرى.. محلل سياسي يكشف سبب اعتماد الجماعات المتطرفة على المرأة التونسية بشكل خاص

بلحسين اليحياوي،
بلحسين اليحياوي، الكاتب والمحلل السياسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال بلحسين اليحياوي، الكاتب والمحلل السياسي، إن المكلفين من الجماعات المتطرفة بعملية استقطاب السيدات يكون لديهم القدرة على النقاش بصورة احترافية، وهذا يمكنهم من استقطاب السيدات بدون صعوبة، من خلال الاعتماد على الخطاب الدعوي بما يتضمنه من عوامل جذب كبيرة. 

وأضاف "اليحياوي"، خلال لقائه مع الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، ببرنامج “الضفة الأخرى”، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية"، أن اعتماد  الجماعات المتطرفة على المرأة التونسية بشكل خاص يرجع إلى سيطرة الإخوان على الحالة السياسية لفترة طويلة، والسماح للتنظيمات المتطرفة بالتغلغل داخل المجتمع، والانتشار في الفضاءات العامة والخاصة، حيث تحول المجرمون في السجون في تونس إلى قادة في الجماعات المتطرفة. 

وأضاف أن المرأة التونسية تمتلك بعض الملكات التي تجعلها تتساوى بمرتبة الرجال، خاصة وأن المرأة في تونس تمتلك بعض الحقوق المدنية التي تجعلها تماثل الرجل على المستوى القانوني والمدني، ولهذا من الممكن أن نجد العنصر النسائي التونسي في الجماعات المتطرف متسع، بصورة تختلف عن أي جنسية أخرى.

 

الجماعات المتطرفة استقطاب السيدات