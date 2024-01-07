الضفة الأخرى.. داليا عبدالرحيم تكشف عن دور النساء البارز داخل تنظيم الإخوان

قالت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة وموقع «البوابة نيوز» ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، إنه كثيرا ما تتحدث التقارير الصحفية والكتب والأعمال الدرامية المختلفة عن دور المرأة في جماعة الإخوان المسلمين، مختصرين هذا الدور على كونها أداة مهمة في الجماعة يتم استغلالها منذ أيام التأسيس على يد حسن البنا لبناء المجتمع الإخواني وحدوث شبكة مصاهرات، والمصاهرة تخلق شبكة مصالح تنظيمية وعائلية ومالية، ويتحول المجتمع الإخواني إلى شبه مجتمع قبلي، وكذلك المرأة في الإخوان ضرورية لتفريغ جيل جديد إخواني بالوراثة.

وأضافت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، خلال تقديمها برنامج “الضفة الأخرى”، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أنه يغفل البعض عن التطور الحادث في هذا الدور الذي تلعبه النساء داخل تنظيم الإخوان، قد يكون خروجًا عن هذه القاعدة المألوفة والدور الجديد لهن هو تقديم الغطاء المناسب الذي يتمكن التنظيم من خلاله من الاختفاء خلفه، ويمكّن التنظيم من الظهور بصورة المؤسسات الإسلامية المسالمة والسلمية ذات الأغراض الاجتماعية وليس السياسية.