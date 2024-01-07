«الضفة الأخرى» يعرض تقريرًا عن كتيبة نساء «شباب المجاهدين» الصومالية

عرض برنامج «الضفة الأخرى»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة وموقع «البوابة نيوز» ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، تقريرًا عن كتيبة نساء "شباب المجاهدين" الصومالية والتي كانت مهمتها جمع التبرعات من الجاليات في الخارج وإرسالها للحركة، وتقوم نساء الحركة بجمع المعلومات الاستخبارية عن المنشآت الحكومية والقوات الدولية بالصومال.

وكشف التقرير الذي أذاعته الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، خلال تقديمها برنامج “الضفة الأخرى”، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، عن أن نساء حركة "شباب المجاهدين" الصومالية كانت تجمع التبرعات واتضح ذلك في قضية أمينة فرح علي وحوا محمد حسن التي أدانتها الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة التأكد من دورهن في جمع الأموال من الجاليات الصومالية بأمريكا وإرسالها للتنظيم، وكذلك تقوم نساء الحركة بجمع المعلومات الاستخبارية عن المنشآت الحكومية والقوات الدولية بالصومال لمساعدتها للقيام بالعمليات العسكرية ومجابهة التهديدات ومنع الهجمات، فضلا عن تهريب الأسلحة ونقل المتفجرات، والقيام بالعمليات الانتحارية، ويظهر ذلك في انفجار يوليو 2019 التي قامت به امرأة كفيفة في مكتب عمدة العاصمة وتبنته حركة الشباب.