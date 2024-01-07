الضفة الأخرى.. داليا عبدالرحيم تكشف عن خطورة تنظيم «نساء القاعدة»

كشفت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة وموقع «البوابة نيوز» ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، عن أن رؤية تنظيم “نساء القاعدة” في البداية اقتصرت على منع المرأة من المشاركة في العمليات، وطور يوسف العيري من دور المرأة بإدخالها في الأدوار اللوجيستية والعمليات القتالية، وتأسست أول كتيبة للانتحاريات عام 2008 على يد أحد زوجات زعماء التنظيم وتدعى "أم سلمة".

وقالت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، خلال تقديمها برنامج “الضفة الأخرى”، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، إن مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وخليفته أيمن الظواهري لم يهتما بدور المرأة واقتصرت رؤيتهما على منع المرأة من المشاركة فى العمليات القتالية، وانحسرت المرأة تحت زعامتهما في أدوارها التقليدية، ثم تطور الخطاب المتعلق بالمرأة داخل التنظيم على يد "يوسف العييري" مؤسس فرع التنظيم بالسعودية، فأصدر مجموعة من الكتب تدور حول أدوارها ركز من خلالها على ضرورة إدخال النساء في الأدوار اللوجستية، كما أجاز قيام المرأة بالعمليات الانتحارية عندما دافع عن حواء براييف الشيشانية واعتبرها شهيدة بعدما فجرت نفسها في القوات الروسية.

وأوضحت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، أنه تحت قيادة أبو مصعب الزرقاوي انتقل دور المرأة للممارسة فنفذت العمليات الانتحارية، وحاولت "ساجدة الريشاوي" القاعدية في 9 نوفمبر 2005 تفجير نفسها بفندق في عمان، وبعد وفاة الزرقاوي عام 2006 تولى أبو عمر البغدادي، وتم تأسيس أول كتيبة للانتحاريات عام 2008 على يد إحدى زوجات زعماء التنظيم وتدعى "أم سلمة" في شمال العراق وتعتبر أول الكتائب الانتحارية في العراق.