رابطة العالم الإسلامي تطلق "عريضة عاجلة" لإحلال السلام في غزة

أطلقت رابطة العالم الإسلامي، اليوم الأحد، عريضة عاجلة دعت فيها الزعماء الدينيين حول العالم إلى اتخاذ موقف موحّد، ورفع الصوت عاليا لإحلال السلام وإنهاء العنف ووقف الحرب في قطاع غزة.

وجاء في العريضة: "ندعوكم، بصفتكم قادة دينيين، إلى الوقوف معا ضد هذه الكارثة الإنسانية، وإلى استخدام نفوذك وسلطتك لحث جميع الأطراف المتحاربة على وقف الحرب فورا، وفتح محادثات سلام جادة".

وأضافت: "إننا نؤمن أن زعماء الأديان لديهم دور فريد في تعزيز السلام والوئام، ونحن ندعوكم إلى استخدام صوتكم لنشر رسالة السلام والرحمة، وإلى العمل من أجل تحقيق حل عادل وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وأكد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن زعماء الأديان ومؤسسات المجتمع المدني لديهم المزيد لتقديمه من أجل إحلال السلام حول العالم، لافتا إلى أن تضامنهم من شأنه أن يسهم في حلّ أكثر القضايا الدولية إلحاحا وتعقيدا.

وأشار إلى أن رابطة العالم الإسلامي ملتزمة بمضاعفة الجهود لوقف الحرب، وإنهاء هذه المعاناة الإنسانية في غزة، وإحلال السلام العادل والشامل.

تأتي هذه العريضة في ظل استمرار الحرب في غزة، والتي أودت بحياة آلاف المدنيين، وتسببت في نزوح مئات الآلاف من منازلهم.

وتعكس العريضة التزام رابطة العالم الإسلامي بتعزيز السلام وحل النزاعات بالطرق السلمية.