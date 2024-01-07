صحة دمياط: إحالة 49 طبيبا وعاملا في مستشفى كفر سعد للتحقيق

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط، أنه وجه لجان المتابعة والحوكمة بالمديرية بالمرور اليومي علي المنشآت الصحية بالمحافظة لمتابعة الانضباط الإداري بها.

حيث قامت لجان المتابعة والحوكمة بمديرية الصحة بالمرور أمس على مسشفى كفر سعد المركزى وذلك لمتابعة الانضباط الإدارى بالمركز وانتظام سير العمل وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية والأكسجين، وكذلك متابعة النظافة وإجراءات مكافحة العدوى، حيث تبين أثناء المرور انصراف ٤٩ من العاملين بالمستشفى بدون إذن.

وقد أمر وكيل الوزارة بإحالتهم فورا للتحقيق، واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم، مؤكدا على عدم التهاون مع اى فرد تسول له نفسه التقصير أو الاهمال في إداء واجبه.

كما أكد على استمرار المرورات المكثفة للجان المتابعة والحوكمة لمتابعة انضباط وانتظام العمل بجميع المنشآت الصحية ومتابعة تقديم الخدمة الطبية للمواطنين على اكمل وجه.

قال الدكتور السيد عبد الجواز وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط، إن العام المنقضي شهد حركة مرور وجولات ميدانية لتفقد المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية، معلنا عن الإجراءات المتخذة حيال مرور وكيل الوزارة وفريق المتابعة خلال عام ٢٠٢٣ حيث قال انه قرر احالة عدد من المخطئين والمتقاعسين الى ادارة الشئون القانونية وذلك بناء على المرورات المستمرة له وفرق المتابعة للمرور على المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية.

وصرح أشرف شلبي مدير ادارة الشئون القانونية بمديرية الصحة، أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين خلال عام ٢٠٢٣ والتى كان نتاجها إجمالي عدد التحقيقات التي اجريت في الشؤون القانونية هى ٣٩٨١ وعدد قرارات الجزات الصادرة بالمديرية هى ٢٥٨٣ وعدد الأفراد الذين تم مجازاتهم١٨٨٩٨ وعدد القضايا المحولة للنيابة الإدارية ٢٤٠ قضية وعدد القضايا المحولة للنيابة العامة ٣٢ قضية وعدد من تم انهاء خدمتهم بسبب الانقطاع ١١٩ موظف وعدد المحالين للمحكمة تأديبية ٨٥.