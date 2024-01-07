محافظ الإسماعيلية يتابع خطة مديرية الصحة لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، خطة مديرية الصحة بمحافظة الإسماعيلية، وانتشار الفِرق الطبية التابعة لها، وذلك خلال فترة احتفالات عيد الميلاد المجيد، من خلال العيادات المتنقلة وفرق المبادره الرئاسية "١٠٠ يوم صحة" وعلاج الأمراض المزمنة وفرق التواصل المجتمعى بجميع الإدارات الصحية على مستوى المحافظة، والمستمرة حتى اليوم الأحد ٧ يناير بمحيط كنائس وكاتدرائيات محافظة الإسماعيلية.

وأكد الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن المديرية تحرص دائمًا على توفير كافة الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين ومرتادي الكنائس، خلال فترة الاحتفالات والأعياد، وذلك في إطار حرص الدولة على سلامة المواطنين وتوفير الرعاية الصحية لهم.

وأضاف “حطب” أنه تم تقديم خدمات المبادرة والتوعية والتواصل المجتمعي لعدد ٢٨٥٠ مواطن وذلك خلال الفترة من ٥ يناير حتى ٧ يناير الجاري، حيث شاركت العيادات المتنقلة وفرق مبادرة "١٠٠ يوم صحة" في تأمين عدد ٧ كنائس على مستوى محافظة الإسماعيلية وبيانها كالتالي: كنيسة الأنبا بيشوي بالاسماعيلية، كنيسة ماري جرجس بفايد، كنيسة ماري جرجس بالقصاصين، كنيسة ماري جرجس بالقنطرة شرق، كنيسة ماري جرجس بأبوصوير، كنيسة ماري جرجس بالقنطرة غرب، كنيسة العذراء مريم بالتل الكبير.

وتضمنت الخدمات الطبية الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة (الضغط والسكر) والاعتلال الكلوي، هذا إلى جانب تقديم التوعية بخدمات مبادرة صحة المرأة، عن طريق التوعية بفحص الثدي الذاتي للسيدات؛ للاكتشاف المبكر لسرطان الثدي.

يأتي ذلك ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، وخطة التأمين الطبي بالمحافظة خلال فترة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد.

ومن الجدير ذكره أن اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية كان قد وجه برفع درجة الاستعداد بمديرية الصحة بالمحافظة، والتأكد من انتشار الفِرق الطبية بجميع أنحاء المحافظة لوصول الخدمة لجميع المواطنين؛ من أجل تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المتكاملة في فترة الاجازات والأعياد.