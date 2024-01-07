برلماني: كلمة الرئيس في عيد الميلاد المجيد عكست الترابط والمودة بين نسيجي الأمة

قال النائب عبدالمجيد الأشقر، عضو مجلس الشيوخ، إن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتهنئة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يؤكد تلاحم ووحدة الشعب المصري العظيم.

وأضاف "الأشقر" في تصريح خاص، لـ"البوابة نيوز"، أن كلمة الرئيس السيسي عكست الترابط والمودة بين نسيجي الأمة المسلمين والمسيحيين، وأننا جميعًا شعب واحد نعيش على أرض واحدة دون تمييز أو تفرقة، ومتساوون في الحقوق والواجبات.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الوحدة الوطنية والمحبة بين المسلمين والمسيحيين كانت عاملا أساسيًا في التصدي لمحاولات زرع الفتنة، حيث تصدينا معًا للمؤامرات الخبيثة، وانتصرنا على أهل الشر الذين كانوا يحاولون زعزعة أمن واستقرار الوطن.

وتابع النائب عبدالمجيد الأشقر: "إن حديث الرئيس السيسي عن القضية الفلسطينية يؤكد ثبات موقف الدولة المصرية تجاهها، ودعمها الدائم والمستمر للأشقاء الفلسطينيين الذين يتعرضون لمجازر دموية على يد الكيان الصهيوني".