كأس الاتحاد الإنجليزى.. ألفاريز وجريليش يقودان مانشستر سيتى هيديرسفيلد

أعلن بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره هيديرسفيلد تاون، وذلك بعد قليل على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الدور الثالث من كاس الاتحاد الإنجليزى.

وجاء تشكيل فريق مانشستر سيتى كالتالى:

حراسة المرمى: أورتيجا

خط الدفاع: آكانجي، جفارديول، دياز، جوميز.

خط الوسط: لويس، كوفاسيتش، بوب، فودين.

خط الهجوم: ألفاريز، جريليش.

