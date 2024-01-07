تعرف على أنشطة فرع ثقافة الإسكندرية خلال أسبوع

يقدم فرع ثقافة الاسكندرية مجموعة متنوعة من الانشطة الثقافية خلال هذا الإسبوع بفروعه المختلفة تنطلق بداية من غدا الاثنين من بيت ثقافة 26 يوليو التابع للفرع حيث ينظم لقاءا لمناقشة المسرحية الشعرية “ سقراط دوت كوم” للشاعر عمرو التركي بحضور الناقد د.محمد فهمي ويديره الشاعر علي عبدالدايم.

كما ينظم قصر ثقافة الشاطبي في السادسة والنصف مساء من يوم الاثنين ورشة كتابة القصة القصيرة للأديب علاء أحمد، ومناقشة أعمال الأعضاء.

وفي يوم الثلاثاء 9 يناير يناقش نادي أدب قصر ثقافة الأنفوشي، ديوان "قليل من البوح يكفي" للشاعر القدير أحمد سويلم، بحضور كل من د. فوزي خضر، د. بهاء حسب الله، والشاعر والناقد أحمد فضل شبلول، ويدير المناقشة الشاعر جابر بسيوني، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.

كما يتجدد اللقاء الشعري الأسبوعي لنادي أدب الشاطبي يوم الأربعاء 10 يناير في تمام السادسة مساء بحضور الشاعر محمود يونس، والشاعرة عزة أبو زيد، ونخبة من أدباء الثغر، وينظم بيت ثقافة 26 يوليو لقاء بعنوان" تقنيات السرد" خلال ورشة كتابة القصة، تقديم الأديب أحمد فرح، وبحضور د. نجلاء سعيد، والأديبة سماح فرج.

ويشهد يوم الخميس 11 يناير اللقاء الأسبوعي لنادي أدب القباري، ويتضمن استعراض التجارب الذاتية للشاعرتين د. سهر الطيب والأديبة منى خضر وذلك بقصر ثقافة الشاطبي في تمام السابعة مساءً، بينما يقيم قصر ثقافة الأنفوشي أمسية شعرية بعنوان "يعني إيه كلمة وطن" بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير، تقديم الناقد د.حسن محمود، وتتضمن عرض اسكتش فني بعنوان "راجعين راجعين" عن قصة المستشار بهاء المُري، بحضور نخبة من الفنانين والمثقفين.