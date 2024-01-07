العاهل الأردني يشدد على ضرورة تمكين أهالي غزة من العودة إلى بيوتهم

استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، السيناتور كريستوفر فان هولين والسيناتور جيفري ميركلي العضوين في لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الأمريكي.

تناول اللقاء، الذي جرى بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني، الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتطورات الخطيرة في غزة.

وأكد الملك عبدالله الثاني ضرورة التحرك للدفع بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، والتخفيف من الكارثة الإنسانية في القطاع، وإيصال المساعدات دون انقطاع.

وجدد التأكيد على رفض الأردن لمحاولات تهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشددا على ضرورة تمكين أهالي غزة من العودة إلى بيوتهم.

وحذر العاهل الأردني من الأعمال العدائية التي ينفذها المستوطنون بحق الفلسطينيين والانتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكدا أن عدم التصدي لهذه الأعمال والانتهاكات سيفجر الوضع في المنطقة ويؤدي إلى توسع الحرب إقليميا.

وأكد عضوا مجلس الشيوخ أن الوضع الإنساني المأساوي في غزة غير مقبول، مشددين على أن الأزمة الإنسانية في القطاع تتفاقم بشكل متسارع.

كما أكدا ضرورة التوصل إلى حل شامل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، مقدرين جهود الأردن بقيادة الملك بهذا الخصوص.

