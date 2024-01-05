يوفنتوس يتأهل لدور ربع نهائي كأس إيطاليا باكتساح ساليرنيتانا

اكتسح فريق يوفنتوس، نظيره ساليرنيتانا بسداسية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس، على ملعب أليانز ستاديوم، في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس إيطاليا.

ويشارك فريق السيدة العجوز لأول مرة في بطولة كأس إيطاليا، منذ خسارته في نصف نهائي الموسم الماضي أمام إنتر ميلان.

تأخر اليوفي في نتيجة اللقاء، بهدف مبكر لفريق ساليرنيتانا عن طريق إيكويميسي في الدقيقة الأولى، ورد فابيو ميريتي بهدف التعادل في الدقيقة 12، قبل أن يحرز أندريا كامبياسو الهدف الثاني في الدقيقة 35، لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

وفي الشوط الثاني، سجل دانيلي روجاني الهدف الثالث في الدقيقة 54، وجاء الهدف الرابع بواسطة ديلان برون لاعب ساليرنيتانا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 75.

وأحرز كينان يلدز خامس الأهداف في الدقيقة 88، قبل أن يختتم الأمريكي تيموثي وياه السداسية في الدقيقة 90+1.

وبذلك، تأهل يوفنتوس إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا، ليواجه فروسينوني في دور الثمانية.