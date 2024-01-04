منتخب الأردن يختتم استعداداته لمواجهة قطر غدا

أنهى منتخب الأردن لكرة القدم، اليوم الخميس، تدريباته البدنية والفنية، قبل مواجهة نظيره القطري وديًا، غدًا الجمعة، على ملعب ثاني بن جاسم، ضمن الاستعدادات لخوض منافسات بطولة كأس أمم آسيا 2023.

وتقام بطولة كأس آسيا 2023 في قطر، بمشاركة 24 منتخبًا، خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير 2024.

ويشارك منتخب النشامى في بطولة كأس أمم آسيا، ضمن المجموعة الخامسة بجانب منتخبات، كوريا الجنوبية، البحرين، وماليزيا.

وأدى المنتخب الأردني تدريبه على ملعب العقلة، بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة، الذي ركز في مران اليوم على تطبيق بعض الجمل التكتيكية لمواجهة منتخب قطر.

وتقام مباراة منتخب الأردن ضد نظيره القطري، خلف الأبواب المغلقة، وفقًا لرؤية الأجهزة الفنية للمنتخبين، ما يعني عدم نقل اللقاء تلفزيونيًا بالإضافة إلى إغلاق المدرجات أمام الحضور الجماهيري.

ومن المنتظر، أن يواجه المنتخب الأردني نظيره الياباني وديًا الثلاثاء المقبل، قبل الدخول في معسكر مغلق قبل نهائيات كأس أمم آسيا.

قائمة منتخب الأردن لنهائيات كأس آسيا 2023

وتضم قائمة المنتخب الأردني لبطولة كأس آسيا 2023، 26 لاعبًا، هم: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، أحمد جعيدي، عبدالله نصيب، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، محمد أبو زريق "شرارة"، أنس العوضات، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش، صالح راتب، حمزة الدردور، والنعيمات.