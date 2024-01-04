مدرب فيوتشر يحفز اللاعبين للفوز على الاتحاد بكأس الرابطة

عقد البرتغالي ريكاردو فورمورسينيو مدرب فريق فيوتشر، جلسة مع اللاعبين على هامش مران اليوم الخميس، وذلك استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري بكأس الرابطة.

وطالب فورمورسينيو بغلق صفحة السوبر المصري الذى خسره الفريق أمام الأهلي، مشيدا بما قدمه اللاعبين في السوبر.

كما طلب فورمورسينيو من اللاعبين بالتركيز في بطولة كأس الرابطة وخوض جميع مبارياتها بروح قتالية عالية بداية من لقاء الاتحاد السكندري، وذلك على أمل حصد اللقب للمرة الثانية في تاريخ النادي، بعدما توج به فيوتشر في المرة الأولي نسخة 2022 على حساب فريق غزل المحلة.

وتضم المجموعة الأولي في بطولة كأس الرابطة للنسخة الحالية فرق، فيوتشر، الاتحاد السكندري، بلدية المحلة، سموحة السكندري.