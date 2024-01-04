«العشري»: هدفنا المنافسة على لقب كأس الرابطة

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري ،بقيادة طارق العشري ،استعدادته ،لخوض مباريات كاس رابطة الأندية المحترفة ، حيث أوقعته القرعة ضمن فرق المجموعة الثانية بالبطولة ، التي تضم أندية «الاتحادالسكندري ،سموحة، بلدية المحلة ».

من جانبه ،قال طارق العشري ،في تصريحات خاصة عقب إجراء قرعة منافسات كأس رابطة الأندية المحترفة: "المشاركة في كأس الرابطة ،مفيد للأندية من الاحتكاك ،والتأهل إلى الأدوار النهائية والحصول على البطولة ليس بالمتسحيل.

وأضاف مدرب الاتحاد السكندري: «بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة في نستحها الجديدة ستكون قوية للغاية ،والجميع لديه طموحات خلال المشاركة ،وخاصة الفرق الجماهيرية ، في محاولة لتعويض المنافسة على مسابقة الدوري الممتاز ».

وتابع «العشري » قائلاً :«لنا أهداف فى البطولة بخلاف المنافسة على اللقب وهو منح الفرصة لكل اللاعببن وتجهيزهم داخل الملعب».



أعلنت رابطة الأندية المحترفة ،عن مواعيد مباريات المجموعات المشاركة في النسخة الجديدة .

وجاءت المباريات كالآتي :

الجولة الأولى :فيوتشر مع الاتحاد السكندري ،يوم ٨يناير ،علي ملعب استاد القاهرة .

الجولة الثانية :الاتحاد السكندري وبلدية المحلة ،يوم ١٥ يناير ،على ملعب استاد الإسكندرية .

الجولة الثالثة :الاتحاد السكندري وسموحة ،يوم ٢٤ يناير ،على ملعب استاد الإسكندرية .

أسفرت نتيجة قرعة الدور الأول من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة عن المجموعات التالية:

▪︎المجموعة الأولى: فيوتشر، الاتحاد ، سموحة، بلدية المحلة.

▪︎المجموعة الثانية: بيراميدز، فاركو، طلائع الجيش، زد.

▪︎المجموعة الثالثة: سيراميكا ، إنبي، الإسماعيلي، الداخلية

▪︎المجموعة الرابعة:المصري، المقاولون، البنك الأهلي،الجونة.