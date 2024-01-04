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الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

«العشري»: هدفنا المنافسة على لقب كأس الرابطة

الاتحاد السكندري يستهل مبارياته أمام فيوتشر في الجولة الأولى

فريق الاتحاد السكندري
فريق الاتحاد السكندري
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يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري ،بقيادة طارق العشري ،استعدادته ،لخوض مباريات كاس رابطة الأندية المحترفة ، حيث أوقعته القرعة ضمن فرق المجموعة الثانية بالبطولة ، التي تضم أندية «الاتحادالسكندري ،سموحة، بلدية المحلة ».

من جانبه ،قال طارق العشري ،في تصريحات خاصة عقب إجراء قرعة منافسات كأس رابطة الأندية المحترفة: "المشاركة في كأس الرابطة ،مفيد للأندية من الاحتكاك ،والتأهل إلى الأدوار النهائية والحصول على البطولة ليس بالمتسحيل.
وأضاف مدرب الاتحاد السكندري: «بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة في نستحها الجديدة ستكون قوية للغاية ،والجميع لديه طموحات خلال المشاركة ،وخاصة الفرق الجماهيرية ، في محاولة لتعويض المنافسة على مسابقة الدوري الممتاز ».
وتابع «العشري » قائلاً :«لنا أهداف فى البطولة بخلاف المنافسة على اللقب وهو منح الفرصة لكل اللاعببن وتجهيزهم داخل الملعب».
 

أعلنت رابطة الأندية المحترفة ،عن مواعيد مباريات المجموعات المشاركة في النسخة الجديدة .

وجاءت المباريات كالآتي :

الجولة الأولى :فيوتشر مع الاتحاد السكندري ،يوم ٨يناير ،علي ملعب استاد القاهرة .

الجولة الثانية :الاتحاد السكندري وبلدية المحلة ،يوم ١٥ يناير ،على ملعب استاد الإسكندرية .

الجولة الثالثة :الاتحاد السكندري وسموحة ،يوم ٢٤ يناير ،على ملعب استاد الإسكندرية .

أسفرت نتيجة قرعة الدور الأول من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة عن المجموعات التالية:

▪︎المجموعة الأولى: فيوتشر، الاتحاد ، سموحة، بلدية المحلة.
▪︎المجموعة الثانية: بيراميدز، فاركو، طلائع الجيش، زد.
▪︎المجموعة الثالثة: سيراميكا ، إنبي، الإسماعيلي، الداخلية
▪︎المجموعة الرابعة:المصري، المقاولون، البنك الأهلي،الجونة.

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