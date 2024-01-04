بعد نجاحها بقوص.. "تعليم قنا" تعمم مبادرة محو أمية عمال الخدمات المعاونة

أشاد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا بتجربة إدارة قوص التعليمية في محو أمية عمال الخدمات المعاونة بها، التي قادها طارق نور الدين أثناء توليه منصب مدير إدارة قوص العام المنقضي.

وأكد “السيد” اتخاذ خطوات متسارعة نحو تعميمها على سائر الإدارات التعليمية الثمان المتبقية وذلك بعد أن احتفلت إدارة قوص التعليمية بمحو أمية جميع عمال الخدمات بها بالتنسيق مع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار.

جاء ذلك في كلمة وكيل وزارة التربية والتعليم التي ألقاها بمؤتمر الهيئة العامة لتعليم الكبار بحضور العميد مهندس رائد هيكل رئيس الجهاز التنفيذي بالهيئة.

وأطلقت إدارة قوص التعليمية أكتوبر الماضي مبادرة “محو أمية الخدمات المعاونة” بالتنسيق ومشاركة فرع محو الأمية وتعليم الكبار.

وجرى عقد الامتحان الفوري لـ 65 عامل خدمات تابع لإدارة قوص التعليمية بمدرسة قوص الثانوية العسكرية بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وياسر السمهودى مدير فرع هيئة محو الأمية بمحافظة قنا لتصبح إدارة قوص أول إدارة تعليمية تصل للنسبة الصفرية لمحو أمية جميع عمال الخدمات المعاونة التابعة لها.

وثمن طارق نورالدين الذي يتولى حاليا منصب المدير العام لإدارة دشنا التعليمية بمحافظة قنا، خطوات تعميم المبادرة لباقي الإدارات التعليمية، انطلاقا من استراتيجية الدولة للقضاء على الأمية، وانطلاقا من تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم وبدعم كامل من اللواء أشرف الداودى محافظ قنا والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وفريق عمل تعليم الكبار بالمحافظة.