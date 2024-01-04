وكيل تعليم الفيوم تحيل 4 موجهين بالتربية الفنية للتحقيق

قررت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إحالة 4 موجهين للتحقيق بشأن ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن وجود خطأ فى اختبار التربية الفنية للصف الأول الإعدادي للعام الدراسي 2024/2023.

وجاء خطأ الاختبار كالتالى: «تشتهر محافظة الفيوم بالأماكن السياحية التي تميزها عن غيرها من محافظات مصر، حيث يوجد بها هرم سقارة المدرج"، حيث أوضحت وكيل الوزارة بأن هرم سقارة ليس من المعالم السياحية لمحافظة الفيوم.

وأسفرت نتيجة التحقيق عن مجازاة المسئولين عن امتحان التربية الفنية للصف الأول الإعدادي، وعددهم 4 موجهين، بخصم ثلاثة أيام من راتبهم، وذلك لعدم الإلتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.