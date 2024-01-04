العلاج الطبيعى بالدقهلية يعلن استقباله 354 ألف حالة وإجراء 799 ألف جلسة خلال عام

أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بإنجازات إدارة العلاج الطبيعى خلال العام 2023 مؤكداً أن صحة الدقهلية شهدت على مدار السنة الماضية العديد من التطورات المتميزة التي تمت على قدم وساق وفق الخطة الإستراتيجية الشاملة للدولة المصرية .

وكشف مكين أن سلسلة الإنجازات تضمنت تطوير أقسام وعيادات العلاج الطبيعى بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة على النحو الذى يضمن تأمين جودة الرعاية والحصول على مستوى عالي من الاهتمام بالمرضى.

من جانبه استعرض الدكتور أكرم عبد المنعم مدير إدارة العلاج الطبيعى ماتم إنجازه خلال العام الماضى حيث أشار إلى افتتاح وتطوير مايزيد على 17 قسماً للعلاج الطبيعى على مستوى المحافظة إلى جانب أكثر من 650 جولة مرورية لمتابعة وتفقد سير العمل بهدف تحقيق المزيد من الإنجازات لتحسين جودة الخدمات الصحية .

وتابع عبد المنعم أن أقسام العلاج الطبيعى استقبلت خلال العام الماضى نحو 354 ألف حالة بإجمالى عدد جلسات بلغ 799 ألف جلسة، من بينها نحو 2738 جلسة بعناية الأطفال، مشيراً إلى أن بيان العلاج الطبيعى تضمن تفصيلاً التالى إجمالي عدد الحالات 354952 وإجمالي عدد جلسات 798957 و إجمالى عدد جلسات الاطفال 32427، وإجمالي عدد جلسات حضانات: 1932 وإجمالي عدد جلسات عناية الأطفال 2738 وإجمالي عدد جلسات الكلي: 86398 وإجمالي عدد جلسات العناية والداخلي: 37185

و كانت صحة الدقهلية قد شهدت خلال 2023 توقيع برتوكول تعاون هو الأول من نوعه على مستوى الجمهورية للتدخل المبكر للعلاج الطبيعى بحالات الأطفال المبتسرين والحضانات فضلاً عن استمرار تطبيق بروتوكول تأهيل وعلاج حالات الغسيل الكلوي وإفتتاح 10 وحدات بالجهود الذاتية لأطباء العلاج الطبيعي.

أما على صعيد زيادة الخبرات المهنية والبحثية لجميع أخصائي العلاج الطبيعي العاملين بالمستشفيات الحكومية فقد نظمت الإدارة 5 دورات تدريبية عن طريق إدارة التدريب بالوزارة و أكثر من 120 إجتماعا فنيا لرفع كفاءة الأطقم الطبية إلى جانب 30 دورة تدريبية بمختلف المستشفيات على تطبيق وسائل مكافحة العدوى و معايير الجودة.

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