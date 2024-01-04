النيابة تصرح بدفن جثة طالب المقطم

بدأت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، التحقيق في واقعة مصرع شخص إثر سقوطه من الدور الثالث، في محاولة هروبه بعد ضبط شريكه في الاتجار بالمخدرات.

وصرحت النيابة بدفن جثة المتوفي، عقب الانتهاء من التشريح، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، واستكمال التحريات.

وأقدم طالب جامعى على إلقاء نفسه من الطابق السادس حيث لقى مصرعه، بعد القبض على شريكه فى تجارة المخدرات.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة المقطم، بلاغا من الأهالى بسقوط شاب من أعلى عقار بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثرت على طالب بإحدى الجامعات مصاب بكسور وكدمات بجميع أنحاء الجسم وتم نقله للمستشفى ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

بإجراء التحريات تبين أن الطالب غريب عن المنطقة وسقط من الطابق السادس، وأن المتوفى كان قبل الواقعة برفقة تاجر مخدرات داخل توك توك ولكن رجال الشرطة نجحوا فى ضبط شريكه ولاذ هو بالفرار وتوجه للشقة وخشية ضبطه ألقى نفسه وتوفى، وتم نقل الجثة للمشرحة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.