وزير الرياضة يعقد اجتماعا مغلقا مع رئيس الأولمبية ورؤساء الاتحادات

يعقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة حاليا اجماعا مغلا بالمركز الاولمبي بالمعادي مع المهندس ياسر إدريس القائم بأعمال اللجنة الأولمبية المصرية وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية.

ومن المنتظر عقب انتهاء الاجتماع عقد مؤتمر صحفي موسّع ينضم إليه لاعبي المنتخبات الوطنية لبحث الاستعدادات للأولمبياد باريس 2024،

وعلى جانب آخر أناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء إسماعيل الفار، رئيس قطاع الشباب بالوزارة، لحضور الحفل الختامي لدوري مراكز الشباب توتال انرجيز محافظة القليوبية، في نسخته العاشرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأقيمت المباراة النهائية على ملعب سيتي كلوب بمدينة بنها، وسط حضور جماهيري كبير من مشجعي الفريقين، وبحضور الدكتور عبد الله الباطش، مساعد وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبد القادر، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، واللواء إيهاب حسن، سكرتير عام محافظة القليوبية، والدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، وسام فاروق مدير عام الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، ولفيف من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن إقامة النسخة العاشرة من دوري مراكز الشباب للمرة الأولى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ينُم عن دوره الهام في اكتشاف الموهوبين في لعبة كرة القدم ونشر ثقافة الممارسة الرياضية والمشاركة الفعالة للشباب وجذبهم للمشاركة في أنشطته المتنوعة فضلاً عن دعم الأندية والمنتخبات الوطنية بانتقاء اللاعبين المتميزين من الشباب وإتاحة الفرصة للمواهب المتميزة.

وتوج فريق مركز شباب بهادة بالمباراة النهائية لدوري مراكز الشباب بالقليوبية في نسخته العاشرة، بعد تغلبه علي فريق مركز شباب المنزلة بركلات الجزاء الترجيحية بعد أن إنتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في وقتها الأصلي.

وجاءت جوائز المراكز الأولي علي مستوي دوري مراكز شباب توتال انرجيز بالقليوبية، المركز الأول (بهادة) 100 ألف جنيه، المركز الثاني (المنزلة) 75 ألف جنيه، والمركز الثالث (الإصلاح الزراعي) 50 ألف جنيه.

جدير بالذكر أن فعاليات الدوري بالقليوبية شهد مشاركة 64 مركز شباب من منافسات الأدوار التمهيدية، بإجمالي عدد مباريات بلغ 119 مباراة، لتصعيد الفرق الحاصلة على المركز الأول والثاني من كل إدارة فرعية ليتنافس 24 فريقًا على حامل لقب بطل دوري مراكز شباب القليوبية النسخة العاشرة.